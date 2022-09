Mann prallt mit seinem Auto gegen einen Baum und stirbt

Durch den Aufprall wird das Auto in mehrere Teile zerrissen. Rettungskräfte bergen den schwer verletzten Fahrer. Doch er stirbt später im Krankenhaus.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag bei Weichs (Landkreis Dachau) ereignet. Dabei starb ein 53-jähriger Autofahrer.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.10 Uhr, als der 53-Jährige auf der Kreisstraße von Pasenbach in Richtung Weichs fuhr. Kurz vor Albertshof überholte der Mann zwei Autos und kam aus bisher noch nicht eindeutig geklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Sein Auto prallte gegen einen Baum und wurde in mehrere Teile zerrissen. Der Frontbereich mit dem Fahrer landete in einem angrenzenden Weiher.

Tödlicher Unfall im Landkreis Dachau: Staatsanwaltschaft Gutachter ein

Ersthelfer konnten den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug bergen. Der Rettungsdienst lieferte ihn in das Klinikum Dachau ein. Dort starb er einige Stunden später.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft München II wurde zur Klärung der Ursache ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Die Kreisstraße war bis etwa 18 Uhr zur Fahrzeugbergung und Unfallaufnahme komplett gesperrt. Da Betriebsstoffe in das Gewässer gelangten, war auch ein Sachverständiger des Landratsamtes Dachau vor Ort. (AZ)