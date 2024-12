Weihnachtsbaum-Klau in Hollenbach: Beute steht geschmückt im Wohnzimmer

Einen kostenlosen Weihnachtsbaum hat sich ein Pärchen in Hollenbach beschaffen wollen. Wie die Polizei mitteilte, gingen der 44-jährige Mann und die 33-jährige Frau am Freitag in der Dunkelheit in einem Waldstück ans Werk. Gegenüber dem Sportplatz sägten sie gegen 21 Uhr einen Tannenbaum um und luden ihn ins Auto. Ein Zeuge beobachtete sie allerdings dabei.

Weihnachtsbaum-Diebe legen vor der Polizei ein Geständnis ab

Er notierte sich das Autokennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten die Adresse der beiden und wurden dort prompt fündig. Der 44-Jährige und die 33-Jährige zeigten sich laut Polizei vollumfänglich geständig. Recht viel mehr blieb ihnen wohl auch nicht übrig. Denn ihre Beute fand sich im Wohnzimmer wieder. Dort stand der Baum, den die beiden bereits festlich geschmückt hatten. Gegen sie wird nun unter anderem wegen eines Diebstahldeliktes ermittelt. (nsi)