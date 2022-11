Diese Weihnachtsmärkte sind 2022 im Landkreis Aichach-Friedberg geplant

Christkindlmarkt in Ried: Am Adventswochenende veranstaltet der katholische Burschenverein Ried einen kleinen Christkindlmarkt am Platz zwischen Kirche und Rathaus. Am 25. November startet er um 18 Uhr und am 26. November um 16 Uhr. An beiden Tagen wird ein Bus in die verschiedenen Ortsteile angeboten.