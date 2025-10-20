Anwohner melden „verdächtigen“ weißen Transporter: Das sagt die Polizei dazu

In den sozialen Medien kursiert derzeit eine Nachricht, die insbesondere Hausbesitzer verunsichern könnte. Darin wird vor zwei Männern in einem weißen Transporter gewarnt, die vor einigen Tagen im Raum Affing und Rehling unterwegs gewesen seien. Da die Fremden einigen Anwohnerinnen und Anwohnern verdächtig vorkamen, schalteten diese die Aichacher Polizei ein. Was sie zu dem Fall sagt.

Sprecher Markus Bommler bestätigte, dass der Polizei „verdächtige Wahrnehmungen“ gemeldet wurden. Auch ein Foto des Autos mit ausländischem Kennzeichen und der beiden Männer wurde der Polizei übersandt. Laut Bommler kam einigen Bürgern auffällig vor, dass die Männer an den Häusern klingelten und Handwerksarbeiten anboten. Prinzipiell ist das erlaubt, wenn die Anbieter eine Reisegewerbekarte vorzeigen können.

Die Polizei überprüft das „verdächtige“ Fahrzeug und gibt Entwarnung

Wie Bommler berichtet, hat die Polizei über das Kennzeichen inzwischen das Fahrzeug mit dem vorhandenen Datenbestand überprüft. Dabei hätten sich keine Hinweise auf irgendwelche Straftaten ergeben. „Es liegt nichts vor“, so der Polizeihauptkommissar. Deshalb sieht die Polizei keinen Anlass, die Bevölkerung zu warnen. „Wir wollen niemanden verrückt machen“, sagt er.

Was sollen Bürgerinnen und Bürger tun, wenn sie derartigen Besuch bekommen? Bei Misstrauen sei es immer ratsam, sich die Reisegewerbekarte oder ein Ausweisdokument zeigen zu lassen. Bei weiteren Bedenken kann die Polizei gerufen werden. Im vorliegenden Fall erfuhren die Beamten erst im Nachgang von den Besuchern. Das Gebiet sei daraufhin in die Streifentätigkeit der Polizei mit einbezogen worden. Diese hat laut Bommler keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Auch Einbrüche habe es in diesem Bereich keine gegeben.