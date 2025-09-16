Weniger Erstklässler, mehr Mittelschüler: So starten die Grund- und Mittelschulen ins neue Schuljahr

Im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt die Zahl der Erstklässler im Schuljahr 2025/2026 deutlich. Rund 1380 Schülerinnen und Schüler bestreiten am Dienstag ihren ersten Schultag. Das sind 140 weniger als im vergangenen Jahr. An den Mittelschulen hingegen steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Schulamtsdirektor Martin Hoser führt dies in erster Linie auf den Zuzug zurück.

Sowohl an den Grundschulen als auch an den Mittelschulen ist die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse aber gleichgeblieben. Sie liegt bei gut 20 Kindern pro Klasse, wie aus Daten des Staatlichen Schulamts Aichach-Friedberg hervorgeht, die bei einem Pressegespräch vorgestellt wurden. Die Höchstzahl der Kinder pro Klasse liege in den Grundschulen bei 28, erklärt Schulamtsdirektorin Carola Zankl.

Schulamt Aichach-Friedberg rekrutiert viele Studierende

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund an den Grund- und Mittelschulen geht zurück. Ihre Zahl sinkt von 2316 auf 2244. Das Schulamt begrüßt außerdem fünf neue Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an den Mittelschulen. Ingrid Hillenbrand, fachliche Leitung des Schulamts, sagt: „Wir sind sehr gut versorgt mit Stunden, aber nicht mit ausgebildeten Lehrkräften.“ Zankl ergänzt, dass die Schulen nun viele Studierende beschäftigen. Rund 1000 Stunden würden durch externes Personal, beispielsweise Studierende im Vorkurs, geleistet. Laut Hillenbrand erhalten sie für maximal acht Jahre jeweils Jahresverträge.

Zankl freut sich, dass viele Externe im Schuljahr 2025/2026 weiterbeschäftigt werden können. Laut Hillenbrand hat es der Landkreis Aichach-Friedberg durch die Nähe zur Universität und die gute Anbindung an die Stadt Augsburg relativ leicht, Studierende zu rekrutieren. Die gute Erreichbarkeit vieler Schulen durch die Paartalbahn spiele dabei eine wichtige Rolle. Für das neue Schuljahr war der Rekrutierungsdruck laut Hillenbrand aber nicht hoch, weil viele Kräfte schon länger da seien.

Neue Sprachstandserhebungen werden zur Herausforderung

Allerdings nimmt Hillenbrand zufolge die Zahl der Zweitqualifizierten ab: Lehrkräfte mit Zweitqualifizierung wechselten von Gymnasien oder Realschulen, weil sie dort keine Stellen bekämen. Den Rückgang solcher Zweitqualifizierten sieht Zankl darin begründet, dass die finanziellen Perspektiven an anderen Schulen besser seien. Hillenbrand erklärt: Die Lehrkräfte seien nach Abschluss der Qualifizierung befähigt, zwischen den Schularten hin- und herzuwechseln. Doch die Besoldung sei an der Mittelschule niedriger als beispielsweise am Gymnasium.

Daten und Fakten zum Schuljahr 2025/2026 Personal: Tina Bader ist neue stellvertretende Schulleiterin an der Grund- und Mittelschule Merching. Iris Kinzel ist nun Rektorin der Grundschule Friedberg-Süd, Konrektorin ist Simone Mühlhäuser. Die Schulleitung an der Grundschule Adelzhausen-Tödtenried übernimmt Brigitta Schafitel. An der Mittelschule Sielenbach übernimmt Marc Pyka die Leitung. Ausgeschrieben sind jeweils die stellvertretenden Schulleitungen an der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach, der Grundschule Affing und der Mittelschule Friedberg.

Mobile Reserve: 811 Stunden sind geplant, zuzüglich 95 Fachlehrerstunden (Stand 1. September 2025).

Pädagogische Unterstützungskräfte: Neun Verträge werden zum neuen Schuljahr in unbefristete Verträge umgewandelt. 22 Stunden sind noch nicht vergeben.

Eng wurde es laut Zankl bei den Sprachstandserhebungen. Diese wurden im Rahmen der Pisa-Offensive Bayern für Vorschulkinder, die noch ein Jahr bis zur Einschulung vor sich haben, zur Verpflichtung. 1526 Kinder hatten die Grundschulen zu testen. Die Tests liefen nicht komplikationslos, wie Hillenbrand erzählt.

Für einige Kinder stellten die Kindergärten eine Bescheinigung aus, dass kein Sprachförderbedarf vorliege und damit keine Testung nötig sei. Die Schulen waren jedoch aufgrund von Datenschutzregeln darauf angewiesen, dass die Eltern der Schule diese Bestätigung für ihr Kind vorlegen. Das funktionierte laut Hillenbrand nicht überall gut.

Ingrid Hillenbrand geht Ende September in den Ruhestand, Carola Zankl übernimmt

415 Sprachstandserhebungen führten die Schulen dem Schulamt zufolge letztlich durch. Bei 187 Kindern wurde ein Förderbedarf festgestellt. Im vergangenen Jahr wusste das Schulamt um diese Zeit noch nicht, wer die Förderung der Kinder übernimmt. Für das kommende Schuljahr ist klar: Es gibt 31 Vorkurse, die überwiegend durch externe Kräfte geleitet werden.

An der Spitze des Schulamts gibt es Ende September einen Wechsel: Ingrid Hillenbrand (Mitte) geht in den Ruhestand. Stellvertreterin Carola Zankl (rechts) übernimmt die fachliche Leitung. Links im Bild: Schulamtsdirektor Martin Hoser. Foto: Luisa Sako

Auch im Schulamt gibt es eine Veränderung: Ingrid Hillenbrand geht zum 30. September in den Ruhestand. Die fachliche Leitung im Schulamt wird Carola Zankl übernehmen. Ab 10. Oktober verstärkt Susanne Geiger, Rektorin der Grundschule Ambérieustraße in Mering, das Team. Hillenbrand sagt über ihren nahenden Abschied: „Der Umtrieb und die Begegnungen werden mir fehlen.“ Sie gewöhne sich aber zunehmend an den Gedanken.

Zankl sagt über die Übergabe der Leitung: „Das war nicht mein Lebensplan.“ Sie wolle das Werk von Hillenbrand fortführen und so trotz der vielen Wechsel – Martin Hoser kam im März ins Team – die Kontinuität in der Arbeit des Schulamtes sicherstellen.