Im Wittelsbacher Land sind weniger Wildschweine verstrahlt

39 Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl sind weniger Wildschweine im Wittelsbacher Land verstrahlt als im Vorjahr. Das berichtete Paul Berchtenbreiter, der ein letztes Mal als Vereinschef des Jagdschutz- und Jägervereins Aichach bei der Versammlung am Samstag in der Halle des TSV Aichach am Mikrofon stand. Die Neuwahlen ergaben einen Wechsel an der Spitze des Vereins. Joachim Hochrein löste Paul Berchtenbreiter ab.

