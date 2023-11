In Teilen Schwabens gilt eine Vorwarnung vor Hochwassergefahr

Für Teile von Schwaben hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth am Montag eine Vorwarnung vor Hochwassergefahr herausgegeben. Sie gilt zunächst bis Dienstagmittag.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat am Montagvormittag eine Vorwarnung vor Hochwassergefahr für die Landkreise Aichach-Friedberg, Stadt und Landkreis Augsburg, Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm herausgegeben. Sie gilt vorerst bis Dienstagmittag um 12 Uhr.

Dem Wasserwirtschaftsamt zufolge führen die vorhergesagten anhaltenden Niederschläge in der Nacht von Montag auf Dienstag in Verbindung mit der auf über 2000 Meter ansteigenden Schneefallgrenze vor allem im Bereich der Iller zu einem deutlichen Anstieg der Pegel. Es sei davon auszugehen, dass ab Dienstag früh Meldestufen erreicht werden können.

Viel Regen auch am Dienstag in Schwaben

Auch am Dienstag seien am Alpenrand und inneralpin zunächst weiter ergiebige Niederschläge zu erwarten. Nach momentaner Prognose kann an der Iller gegen Dienstag die Meldestufe 3 erreicht werden. An der Donau werden Meldestufen 2 bis 3 erwartet. An Paar, Mindel, Günz, Schmutter, Zusam und Wertach sei ein Erreichen der Meldestufe 1 möglich. Bei Meldestufe 1 kommt es stellenweise zu kleinen Ausuferungen. Bei Meldestufe 2 werden land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet und es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommen. Bei Meldestufe 3 werden einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet und überörtliche Verkehrsverbindungen können gesperrt werden.

"Die Vorhersagen wegen der Kombination aus Niederschlag und Schneeschmelze derzeit noch unsicher und werden fortlaufend aktualisiert", so das Wasserwirtschaftsamt. (AZ)

Wetter in der Region In Aichach wird es heute vormittags 11°C, nachmittags 13°C und abends 10°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.





Lesen Sie dazu auch