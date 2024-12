Familientradition und Frauenpower: Das Autohaus Kürbis floriert unter weiblicher Führung

Seit gut einem Jahr ist im Autohaus Kürbis in Baar einerseits nichts mehr, wie es war. Andererseits ist aber auch nach wie vor alles so, wie es war – oder zumindest beinahe. Das Autohaus ist „weiblicher“ geworden, verraten Aloisia und Luisa Kürbis. Gewünscht hatten sie sich diese Entwicklung nicht. Vor gut einem Jahr – am 31. Oktober 2023 – ist Leopold Kürbis plötzlich, unerwartet und im Alter von gerade einmal 55 Jahren verstorben. „Dann waren wir in der Pflicht, denn das Autohaus ist unser Leben“, erklärt Witwe Aloisia Kürbis im Gespräch. Sie ergänzt: Man trage schließlich die Verantwortung für über 20 Mitarbeitende.

