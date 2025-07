Pöttmeserin fertigt in Handarbeit die Primizkrone für einen Kühbacher

Wenn Maria Krammer abends den Fernseher einschaltet, läuft das Programm meist nur nebenbei. Ihre eigentliche Aufmerksamkeit gilt dann feinem Draht, winzigen Perlen und der Frage: Wie platziere ich dieses Blatt so, dass es sich harmonisch in die Form und die geschwungenen Ornamente einfügt? Die Pöttmeserin arbeitet an einer Primizkrone – einem kunstvollen Zierstück aus der Tradition der Klosterarbeiten, das bei der ersten heiligen Messe eines Neupriesters, der sogenannten Primiz, zum Einsatz kommt. Es ist nicht ihre Erste. Die aktuelle, in bernsteinfarbenen Tönen passend zum Messgewand gehalten, ist bereits ihre sechste Primizkrone.

