Der Pilz ist zurückgekehrt: Aichachs älteste Eiche bekommt Infusionen

Sie ragt an die 30 stattliche Meter in den Himmel. Zwei bis drei Mann braucht es, um ihren Stamm zu umfassen. Auf den ersten Blick steht Aichachs wohl älteste Eiche so da, als ob ihr nichts etwas anhaben kann. Doch Lucia Bucher schaut mit etwas Sorge auf „Sebastian“. So hat die Baumheilerin aus Haunswies (Affing) den über 180 Jahre alten Baum neben der Aichacher Sebastianskapelle getauft. Denn in seinem Stamm hat sich erneut ein fieser Pilz breit gemacht.

