Einbrecher erbeuten Bargeld in Metzgerei in Wiedenzhausen

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Metzgerei an der Dorfstraße in Wiedenzhausen eingebrochen. Sie erbeuteten nach Angaben der Dachauer Polizei mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Unbekannten verübten den Einbruch zwischen 17 Uhr am Mittwoch und kurz vor 4 Uhr am Donnerstag. Dabei drangen sie gewaltsam in die Metzgerei ein und durchsuchten die Verkaufsräume nach Bargeld. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, 08131/561-0. (AZ)