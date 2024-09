Friedhofs-Diebstähle hören nicht auf: Wieder sind in Aichach Grabkerzen weg

Die Diebstähle auf dem Neuen Friedhof in Aichach nehmen kein Ende. In der vergangenen Woche verschwanden wieder Grabkerzen auf dem Friedhof an der Theodor-Heuss-Straße, wie die Aichacher Polizeiinspektion am Wochenende mitteilte.

Am Freitag seien erneut zwei Diebstähle von Grabkerzen auf dem Neuen Friedhof in Aichach angezeigt worden, so die Polizei. Darüber hinaus beschädigte der bislang unbekannte Täter einen Grabstein sowie eine zu diesem Grab gehörende Laterne.

An Mariä Himmelfahrt verschwanden erstmals Blumen und Kerzen von Aichacher Gräbern

Es ist die Fortsetzung einer eigenartigen Serie, die Mitte August ihren Anfang nahm: Am Feiertag Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, sowie am Tag darauf hatte ein Unbekannter Gläser von mehreren Grablaternen mitgenommen. Außerdem fehlten zum Teil Blumen, Kerzen und Weihwasser.

Einige der vermeintlich gestohlenen Gegenstände tauchten kurz darauf wieder auf. Wie die Polizei damals mitteilte, fand ein Friedhofsmitarbeiter sie auf der Außenseite des Friedhofszauns. Die Beamten gingen davon aus, dass der unbekannte Täter sie dort abgelegt hatte.

Teil der vermeintlichen Diebesbeute tauchte am Friedhofszaun wieder auf

Die Gegenstände stammten von den betroffenen Gräbern des Neuen Friedhofs: Darunter befanden sich unter anderem Engelsfiguren, deren Fehlen der Polizei erst tags zuvor gemeldet worden war. Warum der Unbekannte die Gegenstände nicht mitnahm, sondern nur versteckte, blieb bislang unklar. Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen können sich an die Aichacher Polizeiinspektion unter Telefon 08251/8989-0 wenden. (mit bac, hop)