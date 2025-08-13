Jugendfeuerwehr meistert Prüfung zur Jugendflamme

17 engagierte Jugendliche der Jugendfeuerwehren Wiesenbach sowie Echsheim/Reicherstein/Kühnhausen (Markt Pöttmes) stellten sich der Prüfung zur Jugendflamme Stufe eins – mit großem Erfolg: Alle Teilnehmenden bestanden mit Bravour. Die Prüfung umfasste wichtige Aufgaben wie das Anfertigen von Feuerwehrknoten, das Auswerfen eines Schlauchs, das Aufsuchen eines Unterflurhydranten sowie Kenntnisse über Sanitätsgeräte. Die Jugendlichen zeigten dabei großen Eifer, Teamgeist und feuerwehrtechnisches Wissen. Kreisbrandmeister Thomas Pechmann gratulierte zur bestandenen Prüfung und lobte das ehrenamtliche Engagement der jungen Feuerwehranwärterinnen und -anwärter.

