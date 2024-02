Wiesenbach

11:35 Uhr

Nachwuchs gesucht: In Wiesenbach gehen schon die Kinder zur Feuerwehr

Plus Seit Ende 2023 gibt es in dem Pöttmeser Ortsteil eine Kinderfeuerwehr. Die Kleinen üben mit den Älteren. Was sich die Feuerwehr davon verspricht.

Von Inge von Wenczowski

Eine Kinderfeuerwehr ist eine gute Möglichkeit, junge Menschen schon von klein auf an die vielfältigen Aufgaben einer Feuerwehr heranzuführen. Ende vergangenen Jahres hat die Feuerwehr im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach eine Kinderfeuerwehr gegründet. Mitinitiatorin ist Helena Riedelsberger, die selbst seit ihrer Jugend Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist.

Nachwuchsarbeit wird in Wiesenbach großgeschrieben. Dort gibt bereits seit 15 Jahren eine Jugendfeuerwehr ab zwölf Jahren. Jetzt aber können schon Kinder ab sechs Einblicke in die Arbeitsabläufe einer Feuerwehr bekommen. Den endgültigen Anstoß für die Gründung lieferte eine Aktion von Bayern 3. Unter der Schirmherrschaft von Innenminister Joachim Herrmann rief der Sender unter dem Motto „112 Bayern 3 - Gemeinsam für mehr Kinderfeuerwehren in Bayern“ Gemeinden und Städte zur Initiierung einer Kinderwehr auf, um so den allgemeinen Nachwuchssorgen entgegenzutreten.

