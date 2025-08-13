Icon Menü
Wiesenbach: Neuer Spielplatz wird feierlich eingeweiht

Wiesenbach

Neuer Spielplatz wird feierlich eingeweiht

Zusammen mit dem Dorffest war es ein gelungenes Wochenende für die Kinder.
Von Helena Riedelsberger
    • |
    • |
    • |
    Spielplatzeinweihung mit Bürgermeister Mirko Ketz, Pfarrer Hans Rechenmacher, Gemeinderäte Manfred Riedelsberger und Claus Kopold, Vorstand Patrick Steppich und Mitarbeiter des Bauhofes Pöttmes.
    Spielplatzeinweihung mit Bürgermeister Mirko Ketz, Pfarrer Hans Rechenmacher, Gemeinderäte Manfred Riedelsberger und Claus Kopold, Vorstand Patrick Steppich und Mitarbeiter des Bauhofes Pöttmes. Foto: Helena Riedelsberger

    Der neu gestaltete Spielplatz in Wiesenbach (Markt Pöttmes) wurden durch Pfarrer Hans Rechenmacher und Bürgermeister Mirko Ketz feierlich eingeweiht. Dabei waren auch die Gemeinderäte Manfred Riedelsberger und Claus Kopold, Vorstand Patrick Steppich und Mitarbeiter des Bauhofes Pöttmes. Die modernen Spielgeräte wurden von den Kindern begeistert angenommen und rundeten zusammen mit dem Dorffest ein gelungenes Wochenende für die ganze Dorfgemeinschaft ab.

