Neuer Spielplatz wird feierlich eingeweiht

Der neu gestaltete Spielplatz in Wiesenbach (Markt Pöttmes) wurden durch Pfarrer Hans Rechenmacher und Bürgermeister Mirko Ketz feierlich eingeweiht. Dabei waren auch die Gemeinderäte Manfred Riedelsberger und Claus Kopold, Vorstand Patrick Steppich und Mitarbeiter des Bauhofes Pöttmes. Die modernen Spielgeräte wurden von den Kindern begeistert angenommen und rundeten zusammen mit dem Dorffest ein gelungenes Wochenende für die ganze Dorfgemeinschaft ab.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!