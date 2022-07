Wiesenbacher wollen schnelles Internet

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach sind schnelles Internet und ein Geh- und Radweg Thema. Zum Mobilfunk gibt es eine Umfrage.

Schnelles Internet, der Mobilfunk und der lange gewünschte Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße nach Reicherstein: Das waren die wichtigsten Themen, die bei der Bürgerversammlung in dem Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach angesprochen wurden. Es war für den Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz die letzte von insgesamt 13 Bürgerversammlungen seit Anfang Mai. 14 Wiesenbacher und Wiesenbacherinnen waren dazu ins Feuerwehrhaus gekommen, wie Martina Hahn von der Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.