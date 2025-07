Blasorchester des Wittelsbacher Landes gehört jetzt zum Musikverein Obergriesbach

Der Musikverein Obergriesbach (MVO) hat neben dem Damenchor „Cantabella“ eine weitere Unterabteilung dazubekommen. Es handelt sich um das Blasorchester des Wittelsbacher Landes, abgekürzt als WiLa-Orchester bekannt. Das wurde bislang vom Wittelsbacher-Land-Verein betreut, doch dies ist aus organisatorischen Gründen in dieser Form nicht mehr möglich. Insbesondere die Kassenführung und versicherungsrechtliche Fragen werden nun über den MVO geregelt, teilte dessen Vorsitzender Johann Kern bei der Generalversammlung mit. Im WiLa-Orchester spielen auch einige Akteure aus Obergriesbach.

Der Zuwachs, der sich auch in der Mitgliederzahl (inzwischen 212) niederschlägt, wurde bei der Generalversammlung allgemein begrüßt. Kern hatte einen umfassenden Bericht über die abgelaufene Amtszeit gegeben und die zahlreichen Auftritte während dieser Zeit in den Vordergrund gerückt. Beim Totengedenken erinnerte man sich insbesondere an das im März verstorbene Ehrenmitglied Hans Rast. Kassier Fabian Fischer legte einen erfreulichen Kassenbericht vor. Der MVO beschließt das Vereinsjahr mit einem leichten Plus.

Längere Zeit nahm bei dem Abend die Vorstellung der neuen Satzung in Anspruch. Die bestehende Satzung war veraltet und musste auf juristischen Rat hin in einigen Punkten überarbeitet werden. Am Ende wurde die neue Fassung einstimmig verabschiedet.

Neuwahlen beim Musikverein Obergriesbach: Das ist das neue Führungsteam

Die Neuwahlen gingen in Rekordzeit über die Bühne, weil alle Posten im Vorstand einstimmig wieder- oder neu besetzt werden konnten. Vorsitzender bleibt Johann Kern. Als Stellvertreterin rückt Eva-Maria Weith nach vorne, die bislang dritte Vorsitzende war. Ihren Posten übernimmt Anita Widmayr, deren Kinder im Ensemble aktiv sind. Kassier ist weiterhin Fabian Fischer, Harald Jung bleibt Schriftführer. Als Kassenprüfer wurden Christine Schwaiger und Klara Straub wiedergewählt, Barbara Fischer ist weiterhin Beisitzer.

Der MVO feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Nach dem großen Festkonzert vor wenigen Tagen steht als nächster Termin am Sonntag, 21. September, die nächste Matinee im Musikheim im Kalender, diesmal mit den Blechbläsern. Beginn ist um 11 Uhr. (haju)