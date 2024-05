Dorfgemeinschaft pflanzt Erinnerungsbaum

Die Bürger aus Willprechtszell und Axtbrunn erinnern mit einem Baum und einer Gedenktafel an den verstorbenen Altbürgermeister Hans Settele.

Dass die Bürgerinnen und Bürger aus Willprechtszell und Axtbrunn (Gemeinde Petersdorf) voller Unternehmensdrang sind und auch gerne feiern, das haben sie am 1. Mai bei der Maibaumaufstellung mit einem gelungenen Rahmenprogramm bewiesen. Wenn irgendwelche Aktivitäten anstehen, dann packt die Dorfgemeinschaft mit an.

Wie vom „Chef“ der Dorfgemeinschaft, Georg Jakob, zu erfahren war und von manchem Bewohner vielleicht auch schon selbst entdeckt wurde, hat die Gruppe kürzlich auf dem Gemeindeplatz, unweit von dem nun neu aufgestellten Maibaum, eine Roteiche gepflanzt. Dies im Gedenken und zur Erinnerung an den verdienten und viel zu früh verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Johann „Hans“ Settele . Die Idee für diese Aktion hatten die Männer bei ihrem ersten Treff zum Maibaumbesprechen, denn Altbürgermeister Hans Settele war seit vielen Jahren eine treibende Kraft in der Gemeinde Petersdorf und auch ein Hauptorganisator bei den Maibaumaktionen in Willprechtszell. So war man sich dann auch schnell einig, dem ehemaligen Bürgermeister einen Gedenkbaum zu pflanzen. Dazu wurde auch eine Erinnerungstafel angefertigt, deren Gravur auf den Altbürgermeister und seine Verdienste hinweisen. Mit unterstützt hat diese Aktion auch der amtierende Bürgermeister Dietrich Binder.