Willprechtszell

05:00 Uhr

Das ehemalige Schulhaus in Willprechtszell steht zum Verkauf

Plus Das Schulhaus im Petersdorfer Ortsteil ist über ein Jahrhundert alt, wurde bis in die 70er-Jahre für den Unterricht genutzt und war später das Zuhause einer Familienwohngruppe. Welche Erinnerungen ehemalige Schülerinnen und Schüler an das Gebäude haben.

Von Steffi Brand

In Willprechtszell steht ein ganz besonderes Haus zum Verkauf: Das im Jahr 1921 errichtete Gebäude im Petersdorfer Ortsteil hat eine Wohnfläche von gut 640 Quadratmetern, die sich auf 17 Zimmer verteilt. Das Haus steht auf einem 2450 Quadratmeter großen Grundstück und wurde – bis dort die Grundschule errichtet wurde – als Schulhaus genutzt. Seit dem Jahr 1991 fand in den Räumlichkeiten ein Familienleben in ganz besonderer Art und Weise statt. Denn die Großfamilie Ditsch war eine eingetragene, sozialtherapeutische Familienwohngruppe. Nun soll damit Schluss sein und das Haus steht zum Verkauf. Doch woran erinnern sich eigentlich diejenigen, die das Haus noch als Schulhaus kennen?

In der Schule gab es nur zwei Klassenzimmer

Maria Klahs, die ab etwa 1960 acht Jahre lang in diesem Haus die Schulbank gedrückt hat, erinnert sich gerne zurück und verrät: „Unsere Schule war für uns etwas ganz Besonderes.“ Noch heute, wenn sie an Schulhaus und Grundstück vorbeiläuft, denkt sie zurück an ihre Schulzeit bei „Fräulein Off“, an Maria Hilde Off, und daran, dass es früher viel familiärer zugegangen ist. In Maria Klahs' Schule gab es nur zwei Klassenzimmer: In einem wurden die Kinder der Klassen eins bis vier unterrichtet, im zweiten Raum die Kinder der Klassen fünf bis acht. Für Maria Klahs war es am schönsten, samstags bei schönem Wetter die letzte Schulstunde draußen im Garten, auf einer Bank unter den Obstbäumen, zeichnen zu dürfen. Zudem erinnert sich die ehemalige Schülerin noch daran, dass sie fast täglich vor Unterrichtsbeginn zur Kirche gegangen sind. Dass Familie Ditsch das Haus verkauft, sei schade, verrät Maria Klahs, die sich gut vorstellen könnte, dass erneut eine Familienwohngruppe ihr Glück in dem Haus finden könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen