DJK Willprechtszell wählt neuen Vorstand

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Sportheim der DJK Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) wurde eine neue Vorstandschaft gewählt und ein positiver Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr geworfen.

Zu Beginn der Versammlung gedachte man in einer Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder. Im Anschluss ließ der 1. Vorsitzende Wolfgang Braunmüller das Vereinsjahr Revue passieren und berichtete von zahlreichen sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten, die das Vereinsleben prägten. Besonders hervorgehoben wurde das Tennisturnier der vier Vereine, das als sportlicher Höhepunkt des Jahres galt. Auch wirtschaftlich steht der Verein auf soliden Beinen. Die Kassenführerin legte einen überzeugenden Bericht vor, woraufhin sowohl sie als auch die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet wurden. Die Abteilungsleiter gaben in ihren Berichten weitere Einblicke in ein ereignisreiches und engagiertes Sportjahr. Neben dem Sportbetrieb kamen auch die geselligen Veranstaltungen nicht zu kurz – ein Beleg für das lebendige Vereinsleben der DJK Willprechtszell.

Turnusgemäß standen Neuwahlen an: Das Vorstandsteam sowie die Kassenprüfer wurden neu gewählt und sorgen nun für eine weiterhin stabile und zukunftsorientierte Vereinsführung. Zum Ausklang des Abends lud der Verein alle anwesenden Mitglieder zu einem gemeinsamen Abendessen ein – als Dank für ihr Kommen und ihre Verbundenheit zum Verein.

