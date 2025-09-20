Schulrallye zur Einweihung der neuen Bücherei

Aus dem ehrenamtlichen Büchereiteam der Grundschule in Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) kam die Initiative, die Bibliothek neu zu gestalten. Kathrin Brandner, Katrin Heißerer, Theresa Plöckl und Stefanie Zierer begannen Anfang des letzten Schuljahres mit den Vorbereitungsarbeiten zur Renovierung der Schulbücherei. Dazu wurden unzählige Bücher sortiert, neue Bücher angeschafft, Wände gestrichen und Vorhänge genäht. Kleine, neue Möbel und ein kindgerechtes Wandgemälde von Rosemarie Glas verleihen nun dem Raum ein ganz besonderes Flair. Finanzielle Unterstützung bekamen die Bücherei von der Gemeinde Petersdorf. Eingeweiht wurde die neue Schulbücherei mit einer Bücherrallye mit Preisen am Schulfest, kurz vor den Sommerferien. So können die Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr durchstarten. Denn Ziel ist es, Kindern nicht nur Lesen beizubringen, sondern darüber hinaus Freude am Lesen zu vermitteln. Nur wer gerne liest, liest auch viel und verbessert seine Lesekompetenz.

