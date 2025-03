Gemeinde Todtenweis gibt positive Stellungnahme zu Windkraft ab

Die Regierung von Schwaben hat die Gemeinde Todtenweis aufgefordert, sich bis Anfang April zur Nutzung von Windenergie in ihrem Bereich zu äußern. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch sagte Bernhard Riß: „Todtenweis steht der Windkraft positiv gegenüber.“ Diese Formulierung gefiel Bürgermeister Konrad Carl so gut, dass er sich spontan dazu entschloss, diesen Satz an den Beginn seiner Erklärung zu setzen, die nun nach Augsburg geschickt wird.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Todtenweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis