Windkraftpläne am Baarer Berg: Die Menschen bleiben skeptisch

Plus Warum sich die Firma Uhl ausgerechnet das Waldgebiet Brand ausgewählt hat, war Thema beim Bürgergespräch. Es wurden viele Befürchtungen laut.

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer: Dieses Sprichwort kann den Bürgerdialog, der am Freitagabend in Baar stattfand, ganz treffend beschreiben. Denn viele der Fragen, die zum Thema Windkraft gestellt wurden, waren von den schlechten Erfahrungen geprägt, die die Bürger und Bürgerinnen von Baar mit den Windrädern auf Holzheimer Flur noch heute machen. Die Lärmbelastung und die Art und Weise, wie die Windkraftanlagen einst dort errichtet wurden, waren mehrfach Thema. Es wurden Befürchtungen laut, dass sich nun die Geschichte wiederholen könnte.