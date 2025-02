Die besten Schnäppchen macht man vor Ort

Halbzeit beim Winterschlussverkauf: Haben Sie schon zugeschlagen oder wollen am Wochenende auf Schnäppchenjagd gehen? Dann bleiben Sie im Landkreis. Das spart außer Geld auch Sprit - und hat noch einen großen Vorteil.

Winterschlussverkauf oder Frühlingsmode?

Mit Rabattaktionen wie Black Friday hat der klassische Schlussverkauf an Bedeutung verloren, und angesichts milder Winter und verregneter Sommer in Zeiten der Klimakrise ist Saisonware nicht mehr so wichtig wie früher. Wer gerade zwischen Daunenjacken und Fellstiefeln umherstreift, wird angesichts von Sonnenstrahlen und Vogelgezwitscher vielleicht auch eher bei T-Shirts und bunten Ballerinas schwach. In jedem Fall haben die Geschäfte in Aichach. Friedberg und Umgebung ihr Sortiment genau auf ihre Kundschaft abgestimmt. In den vielen inhabergeführten Läden kennt man einander, was sich auch auf die Beratung (und Ehrlichkeit dabei) auswirkt.

Vor Ort zu kaufen ist aber nicht nur deshalb geboten. Die meisten bummeln gern durch die Innenstädte - nicht nur, weil die historischen Häuser schön bunt sind, sondern auch, weil die Vielfalt in den Schaufenstern groß ist. Die Läden tragen zur Belebung und Attraktivität bei, auch zur Lebensqualität. Es gibt Aktionen statt Leerständen, Vielfalt statt Ketten-Einheitsbrei. Auswärtige loben das bei Besuchen öfter als Einheimische.

Das sollte man bedenken, bevor man auf die Schnelle im Internet bestellt. Wobei auch darauf hinzuweisen ist: Viele Geschäfte aus der Region haben inzwischen ihre eigenen Online-Verkaufsplattformen. Dafür muss man nicht mal vom Sofa aufstehen - obwohl einem dann natürlich die netten Entdeckungen und Begegnungen beim Bummeln entgehen.