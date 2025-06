Team „Letzte Reise“: Warum dieser Seelsorger gerne Beerdigungen begleitet

Gelegentlich kursiert in sozialen Netzwerken und Chat-Gruppen ein Cartoon. Darauf zu sehen: die beiden „Peanuts“-Protagonisten Charlie Brown und Snoopy. Von hinten sieht man, wie sie auf einem Steg sitzen, den Blick auf ein Gewässer gerichtet. Charlie Brown sagt in einer deutschsprachigen Version: „Man lebt nur einmal, Snoopy.“ Der schwarz-weiße Hund entgegnet: „Falsch. Man stirbt nur einmal. Wir leben jeden Tag!“ Eine Ansicht, die Harald Pfeffer, evangelischer Pfarrer in Aichach, teilt.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis