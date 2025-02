Nach 19 Jahren ist Schluss: Wirtin (76) der Ecknacher Tennishalle hört auf

Irmi Schwarz ist immer da. Die Saison der Tennishalle in Ecknach geht von September bis ungefähr Ostern. Während dieser Zeit ist Wirtin Irmi Schwarz täglich im Einsatz. Sie sperrt morgens auf und abends zu. Einen Ruhetag gibt es nicht. Getränke und eine Auswahl an Speisen servierte sie die letzten 19 Jahre den Tennisspielern mit viel Herzblut. Nun geht die 76-Jährige zum Ende der Saison in den verdienten Ruhestand, „Am 6. April ist Schluss“, sagt Schwarz, „es geht einfach nicht mehr.“

