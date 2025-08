Letzter Jahrgang der Wirtschaftsschule Pöttmes feiert Abschluss

Mit einer festlichen Abschlussfeier in der Aula der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land in Aichach ist die Wirtschaftsschule Pöttmes offiziell zu Ende gegangen. Elf Absolventinnen und Absolventen wurden verabschiedet – drei von ihnen mit einem Notendurchschnitt, der mit einer Eins vor dem Komma glänzte. Die Veranstaltung markierte nicht nur das Ende eines Schuljahres, sondern auch das Ende einer Ära: Nach dreizehn Jahren wird der Standort Pöttmes geschlossen, die Wirtschaftsschule wird künftig ausschließlich in Aichach fortgeführt.

Zu den Gratulanten zählte auch der Bürgermeister der Gemeinde Pöttmes, Mirko Ketz, der als Ehrengast an der Feier teilnahm. Für die musikalische Umrahmung sorgte laut Mitteilung die Lehrerband der Beruflichen Schulen mit Dominic Seldt, Katharina Zerr, Simon Wiedenmann, Sabrina Wagner und Elke Thon. Mit musikalischer Vielfalt verliehen sie der Veranstaltung eine ganz besondere Atmosphäre.

In ihrer Ansprache blickte Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg auf die bewegte Geschichte der Wirtschaftsschule Pöttmes zurück. Diese begann vor 13 Jahren mit einem Kooperationsmodell zwischen der Mittelschule Pöttmes und der Berufsschule Aichach. Später wurde daraus eine eigenständige zweistufige Wirtschaftsschule – ein Modell, das sich bewährt habe, so die Schulleiterin. Sie dankte Bürgermeister Ketz und Rektorin Ursula Werner von der Mittelschule Pöttmes für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Unsere Schülerinnen und Schüler konnten sich in einer gepflegten Umgebung wohlfühlen und waren trotz eigenem Schulzweig immer auch ein Teil der Mittelschule“, betonte sie. Auch wenn der Abschied emotional sei, verstehe man den Raumbedarf der Mittelschule. Man hoffe, dass viele künftige Schülerinnen und Schüler aus Pöttmes ihren Weg auch in Zukunft an die Wirtschaftsschule Aichach finden.

In ihrer Rede hob die Schulleiterin besonders die Leistungen des diesjährigen Abschlussjahrgangs hervor: „Sie hatten traumhafte Bedingungen in Pöttmes – kleine Klassen, individuelle Betreuung und hervorragende Voraussetzungen. Ihre Ergebnisse belegen, dass Sie diese Chance genutzt haben.“ Drei der elf Schüler erzielten einen Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma: John-Maikel Arndt (1,25), Sebastian Beggel (1,25) und Kristina Dierle (1,86). Sie würdigte auch die Eltern, deren Unterstützung ein wesentlicher Teil des Erfolgs sei: „Sie haben Ihre Kinder durch Höhen und Tiefen begleitet und mitgetragen – gerade in den stressigen Prüfungszeiten.“

Während sich in Pöttmes nun die Türen schließen, blickt man in Aichach optimistisch nach vorn: Dort boomt die zweistufige Wirtschaftsschule bereits seit dem vergangenen Jahr. Mit vollen Klassen und hoher Nachfrage zeigt sich, dass das Konzept weiterhin auf großes Interesse stößt – auch wenn die Raumsituation vorerst angespannt bleibt, bis der geplante Neubau fertiggestellt ist. Mit der feierlichen Zeugnisverleihung und einem letzten musikalischen Beitrag endete die Feier – und mit ihr das letzte Kapitel der Wirtschaftsschule Pöttmes. Doch der Geist der Schule lebt weiter – in Aichach, mit neuen Schülern, aber getragen von dem, was in Pöttmes aufgebaut wurde. (AZ)