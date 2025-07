Burghof: Die Pächter wollen "bis zum letzten Tag" gute Gastgeber sein

Die zwei Jahre sind wie im Flug vergangen. Das stellt Elisabeth Naßl, Wirtin des Burghofs in Oberwittelsbach (Aichach) im Rückblick fest. Natürlich auch deshalb, weil sie zur Genüge Arbeit hatte. Nachdem bekannt geworden ist, dass sie und ihr Lebensgefährte Markus Moser den Pachtvertrag mit der Brauerei Kühbach fristgerecht zum 30. September gekündigt haben, versichert die 43-Jährige am Telefon: „Es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Trotzdem wollte das Paar das Restaurant nicht länger betreiben.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Naßl, die viele Jahre in der Gastronomie tätig war, bevor sie vor zwei Jahren mit dem Burghof in Oberwittelsbach den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, spricht von einer „tollen Erfahrung“, erklärt aber auch, der Burghof sei „eine Nummer zu groß“ gewesen. Auf Details möchte sie nicht eingehen. Sie sagt aber, dass „die Wirtschaftlichkeit nicht ganz optimal“ gewesen sei. Bei so einem „Riesenladen“ habe man auch sehr hohe Kosten. Da müsse man überlegen, wie lange man weitermacht.

Burghof-Gutscheine sind noch bis 31. August gültig

Die Überlegungen reiften schon vor etwa einem halben Jahr. Die Wirtsleute kündigten schließlich im März den Vertrag mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist. Ende September haben sie ihren Vertrag erfüllt. Naßl hat sich vorgenommen, dass sie „nach bestem Gewissen bis zum letzten Tag“ gute Gastgeber sein wollen. Wann genau das ist, steht aktuell nicht fest. Denn der neue Pächter, den Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz gegenüber unserer Redaktion angekündigt hat, startet eventuell bereits zum 1. September. Es soll einen nahtlosen Übergang geben. Die Modalitäten müssen noch geregelt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, kündigt Naßl deshalb an, dass Gutscheine bis zum 31. August eingelöst werden könnten.

Die Wirtin betont: „Wir wollen ganz in Ruhe gehen.“ Und dazu gehört für sie, dass „die Kunden zufrieden aus dem Haus gehen“. Ihren Gästen, vor allem der Stammkundschaft, ist sie „sehr dankbar“ für ihre Treue. Mit der Anzahl seien sie „schon zufrieden“ gewesen, zumal sie „tendenziell wachsend“ gewesen sei.

Den Burghof verlassen wollen Naßl und Moser „nicht mit Traurigkeit“. Die 43-Jährige richtet deshalb den Fokus auf das, was gut gelaufen ist. Sie hätten „wunderschöne, riesengroße Feiern“ ausgetragen, darunter große Hochzeiten und Veranstaltungen. Auf die seien sie stolz, ebenso auf „gute Resonanzen“. Naßl hadert deshalb nicht: „Das passt schon so.“

Für die nahe Zukunft freut sich die 43-Jährige auf eine ruhige Zeit mit ihrer Familie. Wie es danach weitergeht, ist vorerst offen. Naßl erzählt, sie hätten „überraschend sehr schöne Anfragen“ aus der Gastronomie bekommen. Diese würden sie sich „ganz in Ruhe“ anschauen, bevor sie eine Entscheidung fällen. Festgelegt hat sich das Paar nicht: „Wir wissen noch nicht, ob wir in der Gastronomie bleiben.“