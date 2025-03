Leben in einem Denkmal: Hausbesitzer erzählen beim Wittelsbacher Heimattag

Wie sahen die Dörfer früher aus und was hat sich verändert? Vielerorts wurden Wohnblocks und Appartementhäuser gebaut, wo zuvor alte Bausubstanz weggerissen wurde. Wohnungsmangel hin oder her – wäre es nicht schön, zumindest einige der alten Bauernhäuser zu erhalten? Das war das Hauptthema beim Wittelsbacher Heimattag im Landratsamt in Aichach. Das Thema stieß auf Interesse: Der Einladung von Archivpfleger Wolfgang Brandner folgten an die 100 Leute.

