Große musikalische Bandbreite bei Woche der Kirchenmusik in Sielenbach

Das Jahr 2025 ist ein besonderes Jahr für Maria Birnbaum. Zum einen widerfuhr der Sielenbacher Wallfahrtskirche im Zuge des Heiligen Jahres die Ehre, zu einer von nur drei Ablasskirchen im Wittelsbacher Land auserwählt worden zu sein. Es gibt für Maria Birnbaum aber noch einen zweiten Grund zum Feiern: Vor genau 25 Jahren war der Gründer und jetzige Hausherr, der Deutsche Orden, an die Wirkungsstätte zurückgekehrt, an der 1658 der damalige Komtur des Deutschen Ordens, Philipp Jakob von Kaltenthal, die Wallfahrtskirche errichten ließ.

Zwei gewichtige Gründe also, der Wallfahrtskirche „Zu den sieben Schmerzen Mariens“ in diesem Jahr das feierliche Eröffnungskonzert der Woche der Kirchenmusik zu widmen. Mit dem Hauptwerk, dem berühmten „Stabat mater dolorosa“ des erst 26-jährigen Giovanni Battista Pergolesi startet am Sonntag, 5. Oktober, die Woche der Kirchenmusik, die einer Mitteilung zufolge erneut eine große Bandbreite dieses Genres vorstellt.

Ein zentrales Thema in Sielenbach ist heuer Kirchenmusik an Fürstenhöfen

Ein zentrales Thema für die Konzerte am Mittwoch und Samstag ist heuer Kirchenmusik an Fürstenhöfen, vorgestellt von so namhaften Solisten wie dem Tenor Richard Resch sowie der Altistin Ulrike Malotta – beide auf internationalen Konzert- und Opernbühnen zu Hause. Dies gilt ebenso für die Sopransolistin im Eröffnungskonzert, Marie-Sophie Pollak, die Sielenbach schon zum vierten Mal einen Platz in ihrem dicht gedrängten Konzertterminkalender einräumt.

Die vier Abendgottesdienste der Woche werfen Schlaglichter auf ganz unterschiedliche Bereiche der Kirchenmusik. Der erste am 5. Oktober ist einem besonderen Komponisten gewidmet: Giovanni Pierluigi da Palestrina, der heuer seinen 500. Geburtstag feiert. Palestrina wurde zu seiner Zeit als „Retter der Kirchenmusik“ bezeichnet, da er mit seiner berühmten „Missa Papae Marcelli“ die Reformbestrebungen des Konzils von Trient – Ziel war vor allem eine bessere Textverständlichkeit – mustergültig umsetzte. Im Eröffnungsgottesdienst erklingt zwar nicht die „Missa Papae Marcelli“, sondern die „Missa Aeterna Christi munera“ sowie sein „Alma redemptoris mater“, aber selbstverständlich darf Palestrina in einem solchen Jubiläumsjahr in der Woche der Kirchenmusik nicht fehlen.

Am Freitagabend gibt es einen Gottesdienst mit Gospelchor

Der Montagsgottesdienst präsentiert eine jahrhundertealte Aufführungspraxis des Gregorianischen Chorals, die sogenannte Alternatim Praxis. Einstimmige Phrasen des gregorianischen Chorals wechseln mit mehrstimmigen Abschnitten ab, die den Choral figurieren. Der Freitagsgottesdienst macht einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Der Gospelchor St. Severin aus Garching präsentiert „Sing and praise the Lord“ und verspricht einen schwungvollen Abend mit Gospels und Spirituals. Zur Abschlussmesse am Sonntagabend, 12. Oktober, erklingt eine der bekanntesten Messen Wolfgang Amadeus Mozarts, die Missa in C, KV 258, genannt „Graf-Spaur-Messe“, gesungen vom Kammerchor der Wallfahrtskirche.

Das Schlusskonzert am Sonntagnachmittag ist, wie gewohnt, einer der großen Orchestermessen der Wiener Klassik gewidmet, in diesem Jahr der „Missa Sancti Bernardi von Offida in B“, genannt „Heiligmesse“, Hob XXII:10 von Joseph Haydn. Außerdem erklingt die Bach-Kantate „Gelobet sei der Herr, mein Gott“, BWV 129. Es singt der Chor St. Severin aus Garching.

Woche der Kirchenmusik finanziert sich aus Spenden bei freiem Eintritt

Die Veranstalter hoffen, dass so für alle Kirchenmusikliebhaber etwas dabei ist, Bekanntes und Unbekanntes, Schwungvolles und Besinnliches, Virtuoses und Getragenes, Altes und Neues. Rudolf Drexl, musikalisches Rückgrat und Initiator der Woche der Kirchenmusik, hofft auf eine volle Kirche, offene Ohren und offene Hände. Denn wie jedes Jahr finanziert sich die Woche ausschließlich aus Spenden bei freiem Eintritt. (AZ)

Programm zur Woche der Kirchenmusik Sonntag, 5. Oktober, 15.30 Uhr, Konzert

Eröffnung: Wallfahrt zu den sieben Schmerzen Mariens

• Georg Friedrich Händel: „Let the bright Seraphim” aus Samson, HWV 57, für Sopran, Trompete, Streicher und B.c.

• Johann Wolfgang Franz Pfister: „Regina coeli“ für Sopran, Trompete, Streicher und B.c.

• Giovanni Battista Pergolesi: „Stabat mater dolorosa” für Sopran, Alt, Streicher und B.c.

• Antonio Vivaldi: „Concerto in C”, RV 537, für zwei Trompeten, Streicher und B.c.



Sonntag, 5. Oktober, 19 Uhr, Gottesdienst

500 Jahre Palestrina

• Giovanni Pierluigi da Palestrina: „Missa Aeterna Christi munera”, a capella

• Giovanni Pierluigi da Palestrina: „Alma redemptoris mater”, a capella



Montag, 6. Oktober, 19 Uhr, Gottesdienst

Faszination Gregorianik: Alternatim-Praxis des 16. und 17. Jahrhunderts

• Lodovico Grossi da Viadana: „Missa Majestas Domini” für Bass, Trompete, Posaune und Orgel

• Johann Hermann Schein: „Magnificat“ für Bass, Trompete, Posaune und Orgel

• Lodovico Grossi da Viadana: „Salve Regina” aus „Concerti ecclesiastici”, für Bass, Trompete, Posaune und Orgel



Mittwoch, 8. Oktober, 19 Uhr, Konzert

Geistliche Musik an den deutschen Fürstenhöfen Dresden, Leipzig, Freising und München

• Jan Dismas Zelenka: „Laudate pueri dominum“, Psalm 112 für Tenor, Trompete, Streicher und B.c.

• Georg Melchior Hoffmann: „Meine Seele rühmt und preist“, ehemals BWV 189, für Tenor, Oboe, Querflöte und B.c.

• Joseph Antonín Planický: „De beata virgine Maria” aus „Opella ecclesiastica” für Tenor, Oboe, Violine und B.c.

• Johann Sebastian Bach: Konzert in A-Dur, BWV 1055, für Oboe d’amore, Streicher und B.c.

• Pietro Torri: „Concerto da chiesa“ für Trompete, Streicher und B.c. Freitag, 10. Oktober 2025, 19 Uhr, Gottesdienst

Gospel-Gottesdienst



Samstag, 11. Oktober, 19 Uhr, Konzert

Geistliche Musik aus dem Sachsen des 18. Jahrhunderts

• Johann Adolph Hasse: „Salve Regina” in A für Alt, Streicher und B.c.

• Johann Sebastian Bach: „Ich habe genug“, BWV 82, Solokantate für Alt, Oboe, Streicher und B.c.

• Jan Dismas Zelenka: „Sub tuum praesidium“ für Alt, Oboe, Violine und B.c.

• Antonio Vivaldi: Concerto in d-moll, RV 454, für Oboe, Streicher und B.c.,



Sonntag, 12. Oktober, 15.30 Uhr, Konzert

Abschluss: Chorkonzert

• Joseph Haydn: „Missa Sancti Bernardi von Offida“ in B, genannt Heiligmesse, Hob XXII:10, für Soli, Chor und Orchester

• Johann Sebastian Bach: „Gelobet sei der Herr, mein Gott“, BWV 129, Kantate für Soli, Chor und Orchester



Sonntag, 12. Oktober, 19 Uhr, Gottesdienst

Chormesse der Wiener Klassik

• Wolfgang Amadeus Mozart: „Missa in C“, genannt Graf-Spaur-Messe, KV 258 für Soli, Chor und Orchester, sowie zwei Kirchensonaten, KV 145 und KV 244 für Streicher und B.c.