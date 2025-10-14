Lebendig und inspirierend: So ist die Woche der Kirchenmusik gelaufen

Mit festlicher Musik ist die diesjährige „Woche der Kirchenmusik“ in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach zu Ende gegangen. Auf dem Programm am Samstagabend unter dem Motto „Geistliche Musik aus dem 18. Jahrhundert in Sachsen und Hessen-Darmstadt“ standen drei Werke, die in ihrer spirituellen Tiefe und musikalischen Ausdruckskraft einen würdigen Abschluss der Konzertwoche bildeten.

„Salve Regina“ für Alt und Streicher von Johann Adolph Hasse eröffnete das Konzert. Die Solistin Ulrike Malotta überzeugte schon beim Eröffnungskonzert und tat dies ein weiteres Mal zum Abschluss. Mit ihrer Alt-Stimme gestaltete sie die lateinischen Bitten mit berührender Intensität. Begleitet wurde sie von Anja Czak und Valentina Cieslar an den Violinen, Bettina Bachhofer an der Viola, Michael Rupprecht am Violoncello und Günther Holzhausen am Kontrabass mit fein abgestimmtem Spiel.

Bach-Kantate „Ich habe genug“ ist ein Höhepunkt

Mit Georg Friedrich Händels Concerto in d-Moll folgte ein lebendiger Kontrast. Die Oboe stand hier im Mittelpunkt. Solist Anselm Wohlfahrt überzeugte an seinem Instrument mit technischer Brillanz und musikalischer Gestaltungskraft. Das Ensemble musizierte mit spürbarer Freude und barocker Eleganz, sodass das Werk in seiner ganzen Vielfalt erlebbar wurde.

Der Höhepunkt des Konzerts war Johann Sebastian Bachs Kantate „Ich habe genug“. Ulrike Malotta sang die berühmten Arien mit tiefem Ausdruck und berührender Ruhe. Besonders das „Schlummert ein, ihr matten Augen“ füllte den Kirchenraum mit einer Atmosphäre stiller Andacht.

Organisationsteam zieht positive Bilanz in Maria Birnbaum

Lang anhaltender Applaus belohnte die Musikerinnen und Musiker für ihre herausragende Darbietung. Der Sonntag bildete mit einem Chorkonzert mit Werken von Bach und Haydn sowie einem Gottesdienst, bei dem unter anderem Mozart erklang, einen würdigen Abschluss für eine vielfältige und eindrucksvolle „Woche der Kirchenmusik“. Die hat erneut gezeigt, wie lebendig und inspirierend geistliche Musik in der Region Aichach gepflegt wird.

Die diesjährige „Woche der Kirchenmusik“ war heuer zum sechsten Mal ein voller Erfolg. Sibylle Brunner vom Organisationsteam zeigte sich sehr zufrieden: „Insbesondere die Veranstaltungen unter der Woche haben in diesem Jahr mehr Publikum angezogen als in den vergangenen Jahren.“ Gerade die Gottesdienste seien auf großes Interesse gestoßen, zumal das Programm mit Palestrina und einer Alternatim-Messe von Viadana ein wirklich außergewöhnliches gewesen sei. Dank zahlreicher Sponsoren und der Spendenfreudigkeit der Besucher war auch dieses Jahr der Eintritt immer frei.