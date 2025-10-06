Icon Menü
Woche der Kirchenmusik in Sielenbach: Fürstenhöfe, Gospel, Sachsen und Wiener Klassik

Sielenbach

Mitreißendes Auftaktkonzert bei der Woche der Kirchenmusik in Sielenbach

Bei der Musik-Reihe in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum steht diesmal die Kirchenmusik an Fürstenhöfen im Mittelpunkt. Zum Start begeistern zwei Sängerinnen.
Von Brigitte Glas
    Die Solistinnen Marie-Sophie Pollak (links) und Ulrike Malotta sangen zum Auftakt der Woche der Kirchenmusik in Sielenbach abwechselnd solo und im Duett.
    Die Solistinnen Marie-Sophie Pollak (links) und Ulrike Malotta sangen zum Auftakt der Woche der Kirchenmusik in Sielenbach abwechselnd solo und im Duett. Foto: Brigitte Glas

    Mit einem umjubelten Konzert ist die diesjährige „Woche der Kirchenmusik“ in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum unter dem Patronat des Deutschen Ordens eröffnet worden. Bereits zum sechsten Mal findet die Woche der Kirchenmusik statt. Sie hat inzwischen einen Bekanntheitsgrad weit über die Region hinaus erreicht, der den Platz in der Wallfahrtskirche manchmal knapp werden lässt. Das war bei der Gründung noch keineswegs absehbar. Auf Initiative des aus Sielenbach stammenden Kirchenmusikers Rudolf Drexl begann alles im Jahr 2019. Eine Woche lang, bis zum kommenden Sonntag, gibt es jetzt hochkarätig besetzte Konzerte und Messen. Präsentiert wird wieder die gesamte Bandbreite der Kirchenmusik. Zentrales Thema ist diesmal Kirchenmusik an Fürstenhöfen.

