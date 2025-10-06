Mitreißendes Auftaktkonzert bei der Woche der Kirchenmusik in Sielenbach

Mit einem umjubelten Konzert ist die diesjährige „Woche der Kirchenmusik“ in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum unter dem Patronat des Deutschen Ordens eröffnet worden. Bereits zum sechsten Mal findet die Woche der Kirchenmusik statt. Sie hat inzwischen einen Bekanntheitsgrad weit über die Region hinaus erreicht, der den Platz in der Wallfahrtskirche manchmal knapp werden lässt. Das war bei der Gründung noch keineswegs absehbar. Auf Initiative des aus Sielenbach stammenden Kirchenmusikers Rudolf Drexl begann alles im Jahr 2019. Eine Woche lang, bis zum kommenden Sonntag, gibt es jetzt hochkarätig besetzte Konzerte und Messen. Präsentiert wird wieder die gesamte Bandbreite der Kirchenmusik. Zentrales Thema ist diesmal Kirchenmusik an Fürstenhöfen.

