Theater und Einkaufsnächte: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Kulturell ist für das dritte Adventswochenende vom 15. bis 17. Dezember einiges geboten in Aichach-Friedberg. Wer den Trubel sucht, wird bei den Einkaufsnächten fündig.

Mit schnellen Schritten geht es in Richtung Weihnachten. Gerade jetzt am dritten Advent bietet sich Kurzentschlossenen noch die Möglichkeit, rechtzeitig Geschenke für die Liebsten zu besorgen. Für alle, die noch nicht in Vorweihnachtsstimmung sind, oder noch Inspirationen für das richtige Präsent benötigen, haben wir euch einige Angebote für das Wochenende vom 15. bis 17. Dezember zusammengestellt.

Konzerte in Aichach-Friedberg vom 15. bis 17. Dezember 2023

Der Sänger Andreas Kümmert gibt am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) ein Benefizkonzert im Café Dahoam in Aichach . Er will damit zur Rettung des Cafés beitragen. Er stellt sein neues Album "Working class hero" vor.

feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Am 16. Dezember tritt er im Rahmen des Lichterfestes in der auf. In Merching findet am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, ab 16.30 Uhr eine besinnliche Kerzenlichtstunde mit den D'Paartaler Trachtlern in der Aula der Grund- und Mittelschule statt. Noch einmal kann man der hektischen Vorweihnachtszeit entfliehen und bei Kerzenschein den alten Melodien lauschen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Einkaufsnächte am 15. Dezember 2023 in Mering und Friedberg

In Friedberg findet am 15. Dezember im Rahmen des Friedberger Advents die Lange Einkaufsnacht statt. Geschäfte und Weihnachtsmarkt sind bis 22 Uhr geöffnet.

Diese Theaterstücke und Filme sind am Wochenende zu sehen

Der Naturdokumentarfilmer Stefan Erdmann präsentiert im Rahmen des Lichterfestes auf Schloss Blumenthal am 15. Dezember um 20 Uhr und am 16. Dezember um 17 Uhr eine Auswahl seiner Werke und berichtet von seinen Reisen. Dabei nimmt er die Zuschauer mit auf die Vulkaninsel Island und nach Bhutan , dem Königreich mitten im Himalaya .

Neue Ausstellungen in Aichach-Friedberg im Dezember 2023