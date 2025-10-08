Mehr Service: Das Einwohnermeldeamt wird digitaler in Affing

Das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Affing bietet mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger an. Seit August ist es möglich, einen Wohnsitz auf elektronischem Wege anzumelden. Für Susanne Stetter, Leiterin des Einwohner- und Ordnungsamtes, ist das ein „richtig cooler Dienst“.

In der jüngsten Sitzung berichtete Stetter dem Gemeinderat, dass dieser Weg seit August bereits dreimal genutzt worden ist. Das Angebot werde also angenommen. Wer in die Gemeinde zieht oder von ihr wegzieht, muss nun nicht mehr eigens ins Rathaus kommen. Voraussetzung für die elektronische An- oder Abmeldung ist ein Personalausweis mit aktiver Online-Ausweisfunktion. Nach der Bearbeitung in der Verwaltung erhalten die Betreffenden per Post einen Adressaufkleber der Bundesdruckerei für ihren Personalausweis. Stetter versicherte, dass die Gemeindeverwaltung bei Bedenken die Möglichkeit hat, eine Anmeldung auch abzulehnen.

Der Service für die Menschen erleichtert auch der Verwaltung die Arbeit. Sie spare sich viel Zeit, erklärte Stetter. Diese Wirkung hat auch das digitale Sigel, das die Gemeinde ebenfalls neu eingeführt hat. Bei Wahlen etwa muss sie künftig nicht mehr per Hand 2000 Briefwahlunterlagen siegeln und unterschreiben. Das geht künftig alles digital. „Das erleichtert uns den Arbeitsalltag“, freute sich Stetter darüber, dass die Gemeinde nun Vorgänge digitaler gestalten kann.