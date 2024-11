Aichach In Aichach wird kräftig gebaut – und die Nachfrage nach den Wohnungen ist groß

78 Wohnungen entstehen an der Schulstraße in Aichach, davon 45 im Betreuten Wohnen. Mehr als die Hälfte ist bereits weg. Auch anderswo in der Stadt entsteht neuer Wohnraum.