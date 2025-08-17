Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dachau ist am Freitag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten, meldet das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Balkonbrand an einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Münchner Straße gemeldet. Ein Bewohner versuchte vergeblich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Ein Bewohner erleidet eine leichte Rauchgasvergiftung

Die Freiwillige Feuerwehr Dachau konnte den Brand in der Folge zügig löschen, jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auch das Dach teilweise beschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein Bewohner des Hauses eine leichte Rauchgasintoxikation, so die Polizei.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden, dürfte sich aber im mittleren bis hohen 5-stelligen Eurobereich bewegen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (bac)