Wohnwagen brennt in Ecknach: Polizei geht von Brandstiftung aus

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es im Aichacher Stadtteil Ecknach am Freitag gegen 18 Uhr gekommen. Dort brannte ein Wohnwagen an der Erlenstraße nieder. Ein weiterer Wohnwagen, der in der Nähe stand, wurde leicht beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Aichach und Ecknach eilten zum Einsatzort, um das Feuer zu löschen. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Schrott-Wohnwagen in Brand gesetzt wurden.

Polizei sucht nach Hinweisen zu Brand in Ecknach

Wie die Polizei berichtet, wurden zuvor drei unbekannte Personen gesehen, die sich in der Nähe dieser Wohnwagen aufgehalten haben sollen. Ob diese für den Brand verantwortlich waren und ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 1000 Euro. Bei dem niedergebrannten Wohnwagen handelte es sich offenbar um einen früheren Loswagen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der an der Straße abgestellt war. Das Gefährt befand sich in Privatbesitz. (mit ech)