Wütender Lastwagen-Fahrer fährt nach Streit Fahrprüfer an

Ein 65-jähriger Kraftfahrer hat mit seinem Sattelzug absichtlich einen Fahrprüfer angefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Fürstenfelder Straße in Bergkirchen-Feldgeding (Landkreis Dachau). Der 56-jährige Fahrprüfer und ein 62-jähriger Fahrlehrer befanden sich im Rahmen einer Übung auf dem Gelände. Zeitgleich fuhr der Kraftfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seinem Sattelzug auf das Gelände.

Dabei kam es zum Streit zwischen dem Fahrprüfer und dem Kraftfahrer bezüglich der Verkehrssituation. Laut Polizei setzte der Kraftfahrer mit seinem Sattelzug nach vorne und touchierte dabei den Fahrprüfer, der neben dem Führerhaus stand. Der 56-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Gegen Lkw-Fahrer aus Fürstenfeldbruck läuft ein Strafverfahren

Gegen den Lastwagen-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Auf Anordnung der leitenden Staatsanwaltschaft München II wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (hop)