Gegen den Trend: Paar aus Mering baut in einer Phase, in der sich viele nicht trauen

Die Zahl der Baugenehmigungen, die für neue Wohngebäude erteilt wurden, ist im Landkreis Aichach-Friedberg so stark gesunken wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Die Baukosten sind gestiegen, ebenso die Lebenshaltungskosten. Das führt dazu, dass weniger Menschen selbst bauen und stattdessen zu Bestandsimmobilien greifen oder Gebäude sanieren.

Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik zufolge schwankte die Zahl der Genehmigungen für neue Wohngebäude im Landkreis in den Jahren 2014 bis 2022 zwischen rund 330 und 430 Genehmigungen im Jahr. Die bisher niedrigsten Werte erreichten sie mit rund 260 Genehmigungen im Jahr 2023 und nur etwa 200 im Folgejahr. Ohnehin wurden in ganz Schwaben im Jahr 2024 von knapp 2200 Anträgen für Wohngebäude nur noch 70 Prozent von Privatpersonen gestellt. Im Spitzenjahr 2021 waren es bei insgesamt rund 4600 genehmigten Gebäuden noch 80 Prozent.

Ulrike und Michael Hörtrich wagten den Schritt zum Eigenheim durch Neubau im Jahr 2022. Damals schossen die Energiepreise in die Höhe und Baukredite verteuerten sich. Das Paar lebte zu dem Zeitpunkt in einer Zweizimmerwohnung in Mering. Laut Michael Hörtrich wünschten sie sich Kinder, weswegen der Wunsch nach einem Eigenheim immer größer wurde. Schließlich nutzten sie einen Bauplatz in Mering, der sich laut Ulrike Hörtrich seit mehreren Generationen in der Hand der Familie befand.

Häuslebauer-Paar verputzt an Weihnachten den Technikraum

Sie haben aus ihrer Erfahrung heraus ein paar Tipps für andere private Bauherren gesammelt. Anstatt die Pläne nur per E-Mail zu versenden, brachten sie diese persönlich zum Landratsamt. Michael Hörtrich sagt: „So konnten wir persönlich mit den Leuten sprechen. Wir haben um eine schnelle Bearbeitung gebeten, weil wir in die Hochzinsphase gerutscht sind. Es hat pressiert, weil der Zins immer höher stieg.“ Seit 2023 empfängt das Landratsamt Anträge digital nur über das Bayernportal. Eine analoge Einreichung bleibt möglich.

Für die Organisation der Baustelle und deren zügiger Fortschritt sei Teamwork und eine klare Aufgabenverteilung vorteilhaft gewesen. Gespart haben sie laut Michael Hörtrich vor allem durch viel Eigenleistung. Ulrike Hörtrich übernahm nach eigenen Angaben die Kommunikation mit den Gewerken: Angebote einholen und Termine vereinbaren. Ihr Mann, gelernter Maurer, packte vor allem selbst mit an.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hätten sie aber zu zweit im Technikraum gestanden und verputzt, damit die Bauarbeiten im Januar zügig weitergehen konnten. Die 32-Jährige ist derzeit in Elternzeit, arbeitete damals als Übersetzerin. Sie sagt: „Im Endeffekt bin ich ein kompletter Laie gewesen. Ich musste Mut haben.“ Auch rät sie, sich zu trauen, bei Familie und Freunden nach Unterstützung zu fragen. Sie ist sich sicher: „Jeder hat irgendwen im Freundeskreis, der Handwerker ist oder jemanden kennt.“ Ein Blick von außen helfe, Fehler zu vermeiden und Kostenfallen zu umgehen.

Privater Bauherr rät zu erneuerbaren Energien

Michael Hörtrich sagt: „Man darf sich nicht zu schade sein, sich die Hände schmutzig zu machen.“ Selbst als Laie könne man einfache Arbeiten wie das Heraustragen von Schutt übernehmen und so teure Handwerkerstunden sparen. Außerdem rät der 37-Jährige, bei Baustoffen auf B-Ware zurückzugreifen. Beispielsweise wiesen die Pflastersteine ihrer Außenanlage nur geringfügig Mängel auf und seien insgesamt von sehr guter Qualität.

Bei der Planung hätten sie zudem an die Folgekosten gedacht. Das Paar investierte in ein nachhaltiges Energiekonzept, anstatt das Geld in andere Annehmlichkeiten zu stecken. Dafür hätten sie zum Beispiel eine geplante Terrassenüberdachung weggelassen, um die Solaranlage zu finanzieren. Die Kombination aus Wärmepumpe, Solaranlage und einem Holzofen für kalte Wintertage zahle sich aus. Michael Hörtrich resümiert: „Die Kombination der erneuerbaren Energien kann ich tatsächlich jedem empfehlen, weil die Folgekosten einfach ein Witz sind.“ So lägen ihre jährlichen Nebenkosten für das gesamte Haus bei unter 1000 Euro.

Insbesondere hätten sich aber die Bemühungen des Paares um die Atmosphäre auf der Baustelle bezahlt gemacht. Michael Hörtrich erzählt: „Wir haben über die ganze Bauzeit 3000 Euro für Essen und Trinken ausgegeben, damit sich die Handwerker auf der Baustelle wohlfühlen.“ Ulrike Hörtrich berichtet, dass der Pizzabote irgendwann gewusst habe, dass er das behelfsmäßige Tor statt der regulären Einfahrt nutzen muss – so oft habe er eine Lieferung zu ihnen gebracht. Zudem luden sie zu einem Hebauf auch die Gewerke ein, die ihre Aufträge erst noch zu erfüllen hatten. Das habe für eine entspannte und persönliche Atmosphäre gesorgt, die das Verhältnis über die gesamte Bauzeit hinweg positiv geprägt habe.