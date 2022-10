Zahling

vor 17 Min.

Gemeinderat stimmt weiterem Sandabbau in Zahling zähneknirschend zu

Plus Obergriesbach sagt Nein, das Landratsamt Ja zu einem Sandabbau in Zahling. Wegen dieser jüngst gemachten Erfahrung ändert der Gemeinderat seine Taktik.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Die Voranfrage zum Abbau von Bodenschätzen im Obergriesbacher Ortsteil Zahling sei weit weniger spektakulär, als dies zunächst klingen möge, erklärte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann in der Gemeinderatsitzung am Dienstagabend. Bei den Bodenschätzen handle es sich um Sand – und der Sandabbau in Zahling war schon diverse Male Thema im Gremium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .