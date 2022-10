Zahling

vor 35 Min.

Wie viel Zuschuss brauchen Kirchen? Obergriesbach will diese Frage klären

Plus Ein Förderantrag für die Renovierung der Zahlinger Kirchenorgel löst eine Grundsatzdebatte im Obergriesbacher Gemeinderat aus. Wie hoch sollen Zuschüsse sein?

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Mit wie viel Geld soll die Gemeinde Obergriesbach Renovierung, Sanierung und Instandhaltung von Kirchen und Kapellen bezuschussen? Dieser Frage werden sich die Räte – einem Antrag von Hans Willer folgend – in einer der nächsten Sitzungen ausführlich widmen. Auslöser war ein Zuschussantrag für die Renovierung der Orgel in der Pfarrkirche St. Gregor der Große in Zahling, der am Dienstag auf der Tagesordnung der Sitzung stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .