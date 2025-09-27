Icon Menü
Nach einem Unfall in Rehling am Donnerstag stirbt ein zehnjähriges Mädchen

Rehling

Zehnjähriges Mädchen stirbt nach Unfall in St. Stephan

Ein schlimmer Unfall ereignet sich am Donnerstag auf der Lechauenstraße im Rehlinger Ortsteil Stephan. Dabei wird eine Zehnjährige von einem Auto angefahren. Nun ist das Mädchen gestorben.
    Nach dem schweren Unfall in Rehling am Donnerstagmittag, bei dem eine Zehnjährige von einem Auto angefahren worden war, ist das Mädchen nun im Krankenhaus gestorben.

    Wie die Aichacher Polizei mitteilte, verließ das Mädchen einen Bus an der Haltestelle St. Stephan und querte hinter ihm die Lechauenstraße, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Dabei wurde die Zehnjährige von einem Auto angefahren. Die 33-Jährige am Steuer des Wagens war in Richtung Langweid (Landkreis Augsburg) unterwegs.

    Unfall in Rehling: Zehnjähriges Mädchen erleidet schwerste Verletzungen

    Das Mädchen erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte es in ein Krankenhaus, wo es am Freitagabend starb, wie die Polizei weiter mitteilt. Um den Unfallhergang zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Die Lechauenstraße blieb wegen der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. (nsi)

