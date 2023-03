Zeitumstellung

vor 49 Min.

Umfrage in Aichach: Wie gehen Sie mit dem verkürzten Sonntag um?

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Am Wochenende ist es wieder so weit: Die umstrittene Zeitumstellung steht an. Wir haben die Menschen auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie damit umgehen.

Am Wochenende ist es wieder so weit. Die Uhrzeiger rücken nachts leise eine Stunde nach vorne und ab Sonntag gilt wieder die Sommerzeit. Dann ist es morgens ein paar Tage lang länger dunkel, abends bleibt es dafür länger hell. Manche Menschen reagieren auf die Zeitumstellung mit gesundheitlichen Problemen, andere spüren kaum etwas oder gar nichts. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz wissen, wie sie zur Zeitumstellung stehen und ob sie die Stunde weniger spüren. Markus Wötzel, Dasing Foto: Gerlinde Drexler Markus Wötzel, Dasing: Von der Zeitumstellung spüre ich nichts. Ich merke weder das Vor- noch das Zurückstellen der Zeit. Bei Fernflügen habe ich auch keinen Jetlag. Ich finde die Zeitumstellung aber grundsätzlich unsinnig. Sie wurde ja mal angeschafft, um Energie zu sparen. Aber das hat sich ja erledigt. Es traut sich jetzt nur keiner, die Zeitumstellung wieder abzuschaffen. Deutschland wartet wieder auf Europa. Patrick Volz, Aichach-Griesbeckerzell Foto: Gerlinde Drexler Patrick Volz, Aic-Griesbeckerzell: Mir gefällt daran vor allem, dass ich von der Uhrzeit her länger schlafen kann. Mich stört eher, wenn sie im Herbst wieder eine Stunde wegnehmen, weil ich dann wieder früher aufstehen muss. Diese Umstellung finde ich nervig. Wobei ich die Zeitumstellung generell unnötig finde. Ich halte sie für nicht sinnvoll. Es würde niemanden stören, wenn es sie nicht gibt. Sie bringt nur den Rhythmus durcheinander. Leonhard Kerle, Aichach-Walchshofen Foto: Gerlinde Drexler Leonhard Kerle, Aic-Walchshofen: Die Stunde wenige spüre ich nicht. Ich stehe unregelmäßig auf und gehe unregelmäßig zu Bett. Deshalb bedeutet die Zeitumstellung für mich keinen Unterschied. Ich richte mich nicht nach der Uhrzeit, sondern nach mir. Das einzige, was ich merke, ist, dass es abends früher dunkel wird oder länger hell ist. Die Zeitumstellung ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Man sollte sich mal einig werden. Barbara Sailer, Aichach-Sulzbach Foto: Gerlinde Drexler Barbara Sailer, Aichach-Sulzbach: Ich freue mich, wenn der Abend länger ist. Mit der Zeitumstellung habe ich überhaupt kein Problem. Mir wäre es am liebsten, wenn wir immer die Sommerzeit hätten. Auf die Winterzeit könnte ich verzichten. Ich bin der Zeitumstellung gegenüber positiv eingestellt. Ich habe erst kürzlich gehört, dass in anderen Ländern viele begeistert davon sind. Es wird sich deshalb wohl nichts daran ändern.

Themen folgen