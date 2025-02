Zur Narrensitzung in Zell kommen auch Mr. Bean und zwei Boandlkramer

Gleich zwei Jubiläen gibt es in der laufenden Faschingssaison in Griesbeckerzell zu feiern. Seit einem halben Jahrhundert finden die beliebten Narrensitzungen in dem Aichacher Ortsteil statt. Sechzehn Jahre zuvor gründete sich die Zell ohne See, also ein rundes und zugleich ein Schnapszahlen-Jubiläum. Der Präsident der Faschingsgesellschaft, Norbert Bachmann, nennt die Zeller Sitzungen eine „Flucht aus dem verrückten Alltag, den wir zurzeit haben.“

Alice Lauria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Narrensitzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis