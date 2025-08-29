Züblin Timber aus Aichach liefert wichtige Elemente für Holz-Hybridbau in Mannheim

Die Ed. Züblin AG aus Stuttgart realisiert in Mannheim auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Grundstück ein nachhaltiges Arbeitsquartier im Auftrag der GBG Sonderimmobilien GmbH. Die Holzbauarbeiten für den sogenannten Grünen Betriebshof haben begonnen. Der Spatenstich hatte bereits im Oktober 2024 stattgefunden. Die tragenden Holzbauelemente kommen allesamt aus Aichach.

Ein viergeschossiges Hauptgebäude in Holz-Hybrid-Bauweise mit markanter Holzfassade bildet einer Mitteilung von Züblin zufolge das Herzstück des neuen Betriebshofs. Es bietet Büro- und Verwaltungsflächen sowie Aufenthaltsräume für die Beschäftigten. Ergänzt wird der Komplex durch Werkstätten mit rund 4000 Quadratmetern Nutzfläche sowie Garagen, Waschhallen und Parkflächen mit weiteren 8000 Quadratmetern. Es entstehen 119 Stellplätze sowie 50 Fahrradstellplätze. Viele der Parkflächen werden mit Elektroladeanschlüssen ausgestattet.

Züblin Timber fertigt tragende Holzbauelemente im Werk in Aichach vor

Insgesamt werden rund 1700 Kubikmeter Holz verbaut. Für Innenwände und Deckenelemente kommen etwa 165 Kubikmeter spezielles Brettsperrholz sowie 370 Kubikmeter Brettschichtholz für Unterzüge, Stützen und Rippenelemente zum Einsatz. Alle tragenden Holzbauelemente – von den Holzrahmenbau-Außenwänden über die Holz-Beton-Verbunddecken bis hin zu den Rippendachelementen – werden im Aichacher Werk von Züblin Timber vorgefertigt. Das führt der Mitteilung zufolge zu einer deutlichen Verkürzung der Bauzeit.

Neben dem Hauptgebäude erhalten auch die Betriebsgebäude – darunter Schreinerei, Malerei, Schlosserei, Waschanlage und Zentrallager – eine Holzfassade. Stefan Mederle, Leitung Holzbau und Fassade, sagt der Mitteilung zufolge: „Der Grüne Betriebshof Mannheim ist ein sehr anschauliches Beispiel, wie der Baustoff Holz nachhaltig und zukunftsweisend eingesetzt werden kann.“

Grüner Betriebshof in Mannheim soll im Herbst 2026 fertiggestellt werden

Ein architektonischer Hingucker des Projektes ist der Mitteilung zufolge die Gestaltung der umlaufenden, U-förmigen Garage. Ihre begrünten Dächer sollen als begehbare Wiesenfläche mit der Umgebung „verschmelzen“ und so eine Verbindung zwischen Funktionalität und Landschaftsarchitektur schaffen. Der Hofbereich wird dafür um anderthalb Meter abgesenkt. Die Fertigstellung des Grünen Betriebshofs ist für Oktober 2026 geplant. (AZ)