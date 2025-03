Baar hofft auf eine Finanzspritze und bangt weiter um seine Schule

Mit vier Gegenstimmen beschloss der Baarer Gemeinderat am Donnerstag den Haushalt. Die Gegenstimmen kamen von Dieter Zach, Johanna Ruisinger, Josef Reiter und Andrea Winter. Zach hätte den Haushalt gerne ganz von der Tagesordnung gestrichen. Er hätte lieber erst darüber beraten, wenn ausdiskutiert ist, was die Gemeinde gegen die Raumnot an der Schule tun kann. Doch eine Mehrheit für seinen Antrag fand sich im Gremium nicht. Nur Ruisinger und Reiter hätten das Thema ebenfalls gerne an einem anderen Termin beraten.

