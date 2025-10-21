Icon Menü
Zusammenstoß Eschenried nach Vorfahrtsfehler: Zwei Frauen verletzt

Eschenried

Zusammenstoß in Eschenried: Zwei Frauen leicht verletzt

Als eine Autofahrerin im Bergkirchener Ortsteil Eschenried die Vorfahrt missachtet, kommt es zur Kollision mit einem anderen Auto. Die Schäden sind auf beiden Seiten hoch.
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Unfall ist es am Sonntag im Bergkirchener Ortsteil Eschenried gekommen.
    Zu einem Unfall ist es am Sonntag im Bergkirchener Ortsteil Eschenried gekommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symboldbild)

    Im Bergkirchener Ortsteil Eschenried (Landkreis Dachau) ist es am frühen Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen, wie die Polizei berichtet. Zwei Frauen erlitten dabei leichte Verletzungen. Es entstand hoher Sachschaden.

    Eine 63-jährige Autofahrerin wollte von der Gündinger Straße auf die Münchner Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens, den eine 62-Jährige steuerte. Daraufhin prallte sie mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Karlsfelderin von der Fahrbahn geschleudert, beschädigte zwei Verkehrszeichen und kollidierte mit einem Grundstückszaun, ehe es zum Stehen kam.

    Autofahrerinnen werden ins Krankenhaus gebracht

    Mit leichten Verletzungen wurden die beiden Autofahrerinnen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass an ihnen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von gesamt 13.000 Euro entstand. Die Feuerwehr Eschenried war zur Absicherung und Räumung der Unfallstelle mit zehn Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

