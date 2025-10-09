Sielenbach vergibt zwei Bauplätze an Einheimische

Die Gemeinde Sielenbach ist aktuell im Besitz von zwei Baugrundstücken, die eventuell im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens an Einheimische vergeben werden sollen. Beim rund 700 Quadratmeter großen Grundstück im Samweg wäre es denkbar, es mit einem Doppelhaus zu bebauen, teilte Bürgermeister Heinz Geiling in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. Bevor die Gemeinde das Vergabeverfahren startet, will sie klären, ob an einer Bauplatzvergabe im Rahmen des Baulandmodells Interesse besteht. Dieses Modell könnte auch bei größeren Grundstücken zukunftsweisend sein, konnte sich der Bürgermeister vorstellen.

Christkindlmarkt Das Treffen für alle, die am Christkindlmarkt teilnehmen, findet am Mittwoch, 22. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus statt. Der Christkindlmarkt ist am 7. Dezember auf dem Dorfplatz.