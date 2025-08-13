Icon Menü
Zwei Feuerwehren müssen auf dem Campingplatz am Seeweg in Affing-Mühlhausen löschen

Affing

Brand in Wohnwagen auf Campingplatz in Mühlhausen: Feuerwehren im Einsatz

Auf dem Campingplatz am Seeweg im Affinger Ortsteil Mühlhausen kommt es zu einem Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehren aus Mühlhausen und Anwalting müssen löschen.
    •
    •
    •
    Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag auf dem Campingplatz am Seeweg im Affinger Ortsteil Mühlhausen: Dort brannte es in einem Wohnwagen.
    Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag auf dem Campingplatz am Seeweg im Affinger Ortsteil Mühlhausen: Dort brannte es in einem Wohnwagen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zu einem Feuerwehreinsatz ist es auf dem Campingplatz am Seeweg im Affinger Ortsteil Mühlhausen gekommen. Wie die Aichacher Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 8.30 Uhr gerufen.

    Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war ein Elektrogerät in einem Wohnwagen in Brand geraten und beschädigte die Außenhaut des Wohnwagens, so die Polizei. Im Innenbereich entstand nur ein geringer Schaden.

    Feuerwehren Mühlhausen und Anwalting löschen Feuer auf dem Campingplatz

    Die Freiwilligen Feuerwehren Mühlhausen und Anwalting waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (nsi)

