Brand in Wohnwagen auf Campingplatz in Mühlhausen: Feuerwehren im Einsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es auf dem Campingplatz am Seeweg im Affinger Ortsteil Mühlhausen gekommen. Wie die Aichacher Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 8.30 Uhr gerufen.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war ein Elektrogerät in einem Wohnwagen in Brand geraten und beschädigte die Außenhaut des Wohnwagens, so die Polizei. Im Innenbereich entstand nur ein geringer Schaden.

Feuerwehren Mühlhausen und Anwalting löschen Feuer auf dem Campingplatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Mühlhausen und Anwalting waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (nsi)