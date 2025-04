Schulerweiterung und Netto-Markt: Zwei große Projekte in Hollenbach

Gleich mit zwei großen Bauprojekten hatte sich der Gemeinderat von Hollenbach in seiner Sitzung am Donnerstag zu befassen. Es hatten bereits Gerüchte die Runde gemacht, dass in Motzenhofen eine zweite große Einkaufsgelegenheit entsteht. Und bei der Grund- und Mittelschule Hollenbach sind umfangreiche Arbeiten erforderlich, um gerüstet zu sein für die Anforderungen, die auf Grund der Ganztagesbetreuung der Schulkinder zu erfüllen sein werden.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis